Fenerbahce reemplazó a Mourinho por el entrenador italiano Domenico Tedesco

Fenerbahce anunció este martes el fichaje del italiano Domenico Tedesco, de 39 años, como nuevo entrenador para reemplazar al portugués José Mourinho, que fue despedido a fines de agosto.
"Nuestro club ha nombrado a Domenico Tedesco en el cargo de director técnico, firmando un acuerdo para dos años", indicó un comunicado de Fenerbahçe.
Tedesco tiene una carrera casi íntegramente desarrollada en Alemania y se convierte así en el décimo entrenador del club en los últimos cinco años.
Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 9, 2025
Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir.
2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki… pic.twitter.com/mHstSKry1v