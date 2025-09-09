Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga turca

Fenerbahce reemplazó a Mourinho por el entrenador italiano Domenico Tedesco

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Fenerbahce anunció este martes el fichaje del italiano Domenico Tedesco, de 39 años, como nuevo entrenador para reemplazar al portugués José Mourinho, que fue despedido a fines de agosto.

"Nuestro club ha nombrado a Domenico Tedesco en el cargo de director técnico, firmando un acuerdo para dos años", indicó un comunicado de Fenerbahçe.

Tedesco tiene una carrera casi íntegramente desarrollada en Alemania y se convierte así en el décimo entrenador del club en los últimos cinco años.

