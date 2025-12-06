Cobreloa y Deportes Concepción buscan cerrar en Calama el ascenso a la Primera División

Cobreloa y Deportes Concepción buscarán este domingo el ascenso a la Primera División cuando disputen la revancha de la final de la Liguilla del Ascenso en el Estadio Zorros del Desierto, desde las 20:15 horas (23:15 GMT).

El duelo de ida terminó 1-1 ante 29 mil personas en Collao, con goles de Ariel Cáceres e Iván Ledezma, por lo que la serie quedó completamente abierta para su resolución en Calama.

El equipo de César Bravo llega con la misión de sellar en casa su regreso inmediato a la máxima categoría, luego de una temporada en la división de plata tras el descenso del 2024.

Para ello contará con un estadio convertido en caldera, ya que se agotaron las casi 11 mil entradas disponibles, replicando la masiva convocatoria que marcó toda la postemporada. El ganador de los 90 minutos obtendrá el ascenso y, en caso de empate global, habrá tiempos extra y penales.

Deportes Concepción, por su parte, intentará culminar una campaña que simboliza su largo retorno al profesionalismo.

Los "lilas" fueron desafiliados en 2016 y debieron reconstruirse desde la Tercera División, por lo que esta final representa el paso final hacia su reencuentro con la Primera División, categoría que no pisan desde 2008.

Todos los detalles y el minuto a minuto estarán disponibles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.