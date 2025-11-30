Cobreloa y Deportes Concepción se citaron en la final de la Liguilla del Ascenso

Una batalla de dos cuadros históricos tendrá la final de la liguilla del Ascenso, ya que Cobreloa y Deportes Concepción consiguieron vencer a San Marcos de Arica y Deportes Copiapó, respectivamente, para asegurar su presencia en la instancia que les puede dar el boleto a Primera División.

Ambas series se disputaron en paralelo, pero fueron los "loínos" quienes lo resolvieron con más calma en el Zorros del Desierto. Después de llegar con un 1-2 en contra en el global, fueron el doblete de Aldrix Jara (32' y 42') junto al tanto de Gerardo Navarrete (35') lo que le hizo encaminar la serie con un 3-0 en el primer tiempo.

Si bien los dirigidos por Germán Cavalieri consiguieron descontar y acercarse con la conquista de Augusto Barrios (65'), fue la expulsión de Ramón Fernández (89') sobre el final la que terminó por mermar cualquier atisbo de igualar un global que quedó 4-2 en Calama.

A la misma hora, pero en el "Luis Valenzuela Hermosilla", Deportes Copiapó consiguió igualar la eliminatoria de entrada gracias a un cabezazo de Carlos Salomón (14') que anticipaba una tanda de penales ante el cuadro "lila".

Sin embargo, los pupilos de Patricio Almendra encontraron las falencias de un rival que venía golpeado tras quedar subcampeón y ser sancionado sin público en su reducto. Es así como Joaquín Larrivey (70') anotó el 1-1 en el norte que les dio la clasificación con un 1-2 en el global.

Ambas escuadras históricas se verán las caras en un choque ida y vuelta, que comenzará en Concepción y tendrá su cierre en Calama en fecha y horario por definir.