Deportes Concepción se hizo fuerte en casa y tomó ventaja ante Copiapó en la semifinal de la liguilla

La ilusión con el ascenso de Deportes Concepción sigue creciendo y este miércoles sacó una ventaja 1-0 en la llave de semifinales de ida ante Deportes Copiapó, la cual disputó en un repleto Estadio "Ester Roa Rebolledo".

El primer tiempo se jugó bajo un ambiente de alta tensión, pero el anfitrión mostró mayor insistencia y tuvo dos ocasiones en los pies de Angel Gilard (8' y 18'). En tanto, los forasteros apenas inquietaron con disparo de Matías Mazurek (21').

De cara al complemento llegó el momento decisivo, ya que un cabezazo de Joaquín Larrivey que dio en el brazo de John Santander y el árbitro sancionó penal mediante la revisión en el VAR. Desde los doce pasos el ariete no falló (56') y le dio la alegría a un Patricio Almendra que minutos antes fue expulsado.

Con la mínima ventaja, Deportes Concepción viajará al norte para la revancha de este domingo a las 20:30 en el "Luis Valenzuela Hermosilla". El duelo se disputará a puertas cerradas debido a la sanción impuesta a los atacameños, y definirá al primer finalista de la Liguilla que entrega un cupo en la Primera División 2026.