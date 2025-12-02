Deportes Concepción y Cobreloa quieren dar el primer paso rumbo al regreso a Primera División

Deportes Concepción y Cobreloa quieren dar este miércoles el primer paso rumbo al regreso a Primera División, cuando se enfrenten en el Estadio "Ester Roa", desde las 20:00 horas (23:00 GMT), en la ida de la final de la Liguilla del Ascenso.

El cuadro penquista llegó a esta instancia tras terminar sexto en la fase regular de la Primera B y derrotar a Deportes Antofagasta y Copiapó en cuartos y semifinales de la Liguilla, respectivamente.

El choque con el "León de Atacama" fue parejo en semifinales, pero se resolvió gracias al triunfo que lograron los "lilas" justamente en el duelo de ida, cuando se hicieron fuertes ante 20 mil personas que llenaron el recinto de Collao.

La última vez de Deportes Concepción en Primera División fue en 2008, por lo que la ilusión es grande en busca del retorno, después de 17 años de sufrimiento.

Cobreloa, por su parte, finalizó tercero en la fase regular y llegó a la definición de la Liguilla tras eliminar a Santiago Wanderers y San Marcos de Arica.

Los loínos quieren el regreso después de un año del descenso que sufrieron en 2024, y la meta este miércoles es poder sacar un buen resultado que le permita afrontar con confianza la revancha de la final, que se disputará el domingo a las 20:15 horas en Calama.

La ida de la final de la Liguilla de Ascenso será arbitrada por Juan Lara, asistido por Manuel Marín y Emilio Bastías; el cuarto juez será Francisco Gilabert y el VAR estará a cargo de Fernando Vejar y Carlos Venegas.

