La Liguilla del Ascenso busca este domingo a los dos equipos que pelearán el retorno a Primera

Este domingo se conocerá a los dos contendientes que lucharán por subir a Primera División cuando la liguilla del Ascenso anime la revancha de las semifinales, donde Cobreloa recibirá a San Marcos de Arica a las 20:30 horas (23:30 GMT) y Deportes Copiapó hará lo mismo en paralelo ante Deportes Concepción.

El duelo en Calama supone un gran desafío para el conjunto "loíno", que siempre figura como favorito en estas instancias. Sin embargo, la ida en el "Carlos Dittborn" dejó para los forasteros una tardía victoria 2-1 que los hace llegar con un margen de ventaja para este encuentro.

En aquella oportunidad, fue Ramón Fernández el encargado de convertir el penal en los descuentos que llevó a ganar al equipo de Germán Cavalieri, consiguiendo así su primer festejo del año ante un rival que le igualó en casa y consiguió un 2-0 en el Zorros del Desierto durante el formato liguero.

A la misma hora, Deportes Concepción estará batallando por sostener la ajustada ventaja de 1-0 que obtuvo ante Deportes Copiapó en el "Ester Roa". Ahora, jugando sin público en el "Luis Valenzuela" por los incidentes registrados ante Universidad de Concepción, el panorama se ve complejo para el local.

Los de Hernán Caputto solo se aferran a un importante registro que tienen en su recinto, ya que allí nunca han caído frente al cuadro "lila" y esperarán no repetir lo sucedido frente al "campanil" para mantenerse en carrera tras acabar segundo en la tabla.

