San Marcos de Arica batalló para vencer a Cobreloa y sueña con llegar a la final de la liguilla

San Marcos de Arica batalló este miércoles en el Estadio Mundialista "Carlos Dittborn" para vencer por 2-1 a Cobreloa en la ida de semifinales de la Liguilla de Ascenso.

Para los "Bravos del Morro" el primer tiempo tuvo complicaciones, ya que quedaron con un jugador menos en el minuto 38, por una expulsión de Matías Moya por doble tarjeta amarilla (9' y 38').

Sin embargo, pese a tener uno menos, el cuadro ariqueño fue el primero en tomar la delantera en el marcador, con un gol del veterano Alfredo Abalos, tras un error defensivo de los loínos (44').

Aún así, el final de la primera parte no fue la mejor para los locales, ya que el técnico Germán Cavalieri fue expulsado por el árbitro Franco Jiménez debido a sus reclamos.

En el segundo tiempo, Cobreloa se volcó con todo en la ofensiva para dar vuelta el marcador y logró el empate parcial con un gran cabezazo de Gustavo Gotti (55').

No obstante, en los minutos finales, todo se descontroló para los Zorros del Desierto. Branco Provoste fue expulsado, tras revisión en el VAR, por una dura entrada a Nicolás Gauna (90'); y Ramón Fernández, con un penal, decretó el 2-1 a favor de Arica, desatando la alegría para el público local.

La revancha entre San Marcos de Arica y Cobreloa será el domingo, a las 20:30 horas (23:30 GMT) en Calama, y el ganador jugará la final de la liguilla con el vencedor de la llave entre Deportes Concepción y Deportes Copiapó.