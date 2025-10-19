Lionel Messi envió mensaje de apoyo a Argentina tras perder la final del Mundial sub 20

Uno que siguió muy atento la definición del Mundial Sub 20 disputado en Chile fue el astro Lionel Messi y, ante la caída del combinado argentino por 0-2 ante Marruecos en el Nacional, escribió un mensaje de apoyo que compartió en sus redes sociales.

"¡Cabeza en alto muchachos! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver como defendieron la celeste y blanca con el corazón", publicó.

Esto, se sumó a otras publicaciones hechas anteriormente por el futbolista que milita en Inter Miami. Incluso, destacó a su compañero y compatriota Mateo Silvetti después de ser determinante en las llaves de cuartos de final ante México y en semifinales frente a Colombia.