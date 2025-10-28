Messi adelantó que estará en el Mundial 2026: Siempre es un sueño jugar con la selección

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, aseguró que ganar el Mundial con la Albiceleste fue "el sueño" de su vida y confirmó que estará presente en la Copa del Mundo del próximo año en Norteamérica.

"Va a ser espectacular, es algo extraordinario poder estar en un Mundial, y me gustaría estar acá, sentirme bien y sentirme parte de la selección. Voy a ver si puedo estar al cien por cien, poder defenderlo en el campo sería espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la selección", dijo Messi en una entrevista con la cadena estadounidense NBC, transmitida en inglés.

Al pensar en el Mundial conquistado en 2022 en Catar, Messi reconoció que su mente estaba en todos los sacrificios que realizó para llegar a ese éxito.

"Lo que pasé y lo que recorrí para conseguir eso, fue el sueño de mi vida, y todo se hizo realidad. Lo que pasé con mi familia, mi gente y Argentina", dijo.

"Siempre dije que me baso en cómo estoy, en el día a día, en cómo me siento físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami al igual que mi familia", comentó Messi.

Al hablar de los ídolos de su juventud, Messi nombró a Diego Maradona, Michael Jordan, Roger Federer, Rafael Nadal o LeBron James, entre otros.

"Obviamente para nosotros los argentinos Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo y máxima admiración por todo lo que significó, si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa", aseguró.