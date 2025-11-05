Messi reveló su deseo de ser empresario cuando se retire del fútbol: Es un tema que quiero aprender

Lionel Messi, capitán de la selección argentina y estrella de Inter Miami, habló por primera vez sobre sus metas una vez se retire del fútbol profesional y reveló su deseo de aprender sobre negocios y ser empresario.

"Tuve una carrera muy larga y la gente de confianza que estuvo alrededor mío se venía ocupando de esas cuestiones. Es verdad que en el último tiempo me llegó a interesar sobre lo que se puede hacer, porque el fútbol lamentablemente tiene fecha de caducidad", declaró Messi en el American Business Forum.

En la misma línea, recalcó que "sé que la vida de futbolista alguna vez se termina y el mundo empresarial me interesa, quiero aprender".

"Hoy no sé nada y estoy arrancando en esto. Dediqué el cien por ciento de mi tiempo a mi profesión y a la familia, pero sé que estoy entrando a otro mundo", agregó.

Messi también recordó la conquista de la Copa del Mundo en Catar 2022, con la selección de Argentina.

"No puedo describir con palabras lo que significó ese título para mí, mi familia y todo el país. Teníamos muchas ganas de que vuelva a suceder después de todo el tiempo que pasó. Para un jugador, ganar el Mundial es lo máximo. Y tuve la suerte de haber ganado todo a nivel clubes. Pero esto era lo que faltaba para cerrar mi carrera con ese trofeo", aseveró.