[VIDEO] "Te espero en el vestuario": La amenaza de Messi tras defender a De Paul de un rival

Un fuerte cruce verbal sacudió a Inter Miami durante el último encuentro del equipo, cuando una discusión entre Rodrigo De Paul y Maximiliano Moralez escaló de forma inesperada y terminó involucrando a Lionel Messi. El incidente comenzó cuando Moralesz reaccionó ante las quejas constantes de De Paul al árbitro y le gritó: "Para, Rodrigo. Deja de pedir amarilla, deja de joder", de acuerdo al diálogo que fue publicado en la prensa internacional.

De Paul respondió de manera inmediata y con una frase que elevó la tensión: "Cierra el c..., que te rajaron de Racing de una patada en el c...". Lejos de calmarse, Moralez contestó recordándole su salida del club de Avellaneda y afirmó que para ser echado "hay que tener la valentía de ir al club y dar la cara". La respuesta del campeón del mundo fue aún más despectiva: "Yo a Racing voy cuando quiero, y si no, lo compro".

El conflicto siguió subiendo de tono cuando Moralez apuntó contra el presente deportivo del mediocampista de la selección: "Eres un cagón que no fuiste ahora a ganar la Libertadores y con 30 años te viniste de vacaciones a Miami". Al advertir que la discusión estaba fuera de control, Lionel Messi intervino para respaldar a su compañero: "A mí y a él nos tienes que respetar, nos tienes que respetar".

Moralez respondió con una frase que tensó aún más el clima: "Ah, discúlpame. Yo pensé que él era mamadera tuyo, no que tú eras el mamadera de él". Fue entonces cuando el capitán lanzó una advertencia directa: "Ahora te espero en el vestuario". Por último, Moralez aceptó con ironía: "¿Qué te piensas, que nací en Nueva York? Obvio. Ahora voy a la puerta del vestuario. ¿Quién eres?".