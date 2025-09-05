[VIDEO] El encuentro de Charly García y Lionel Messi tras el triunfo de Argentina
Las figuras argentinas se encontraron a la salida del estadio.
Tras el triunfo de Argentina ante Venezuela por las Clasificatorias al Mundial 2026, se produjo este jueves un emotivo encuentro entre Lionel Messi y el conocido músico trasandino Charly García.
Ambos compartieron una fotografía tras el partido y tuvieron una afectuosa despedida en los estacionamientos del Estadio Mâs Monumental.
Las imágenes, donde también figuraron el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el volante Rodrigo de Paul, no tardaron en viralizarse por redes sociales, tanto por hinchas del fútbol como seguidores del artista.
Revisa el momento:
ENCUENTRO ENTRE LEYENDAS: ¡el saludo entre Leo Messi y Charly García en las calles del Más Monumental!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2025
📹 @EmilianoRaddi pic.twitter.com/dwIKKFFTAg
Señoras y señores, tenemos foto:— Constant Concept | Charly García (@constat_concept) September 5, 2025
Lionel Messi, Charly García, Chiqui Tapia y Rodrigo De Paul pic.twitter.com/QLdOr7ZYvj
Messi. Charly. Pasan 2 genios en 5 segundos. JAJAJAJAJ— Octavio Petrich Rad (@OctavioPetrich) September 5, 2025
Qué país tenemos viejoooo !!! 🤯🇦🇷🎶🏆🥇 pic.twitter.com/LI3O7Z2h1D