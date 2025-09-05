Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi

[VIDEO] El encuentro de Charly García y Lionel Messi tras el triunfo de Argentina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las figuras argentinas se encontraron a la salida del estadio.

 X/captura
Tras el triunfo de Argentina ante Venezuela por las Clasificatorias al Mundial 2026, se produjo este jueves un emotivo encuentro entre Lionel Messi y el conocido músico trasandino Charly García.

Ambos compartieron una fotografía tras el partido y tuvieron una afectuosa despedida en los estacionamientos del Estadio Mâs Monumental.

Las imágenes, donde también figuraron el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el volante Rodrigo de Paul, no tardaron en viralizarse por redes sociales, tanto por hinchas del fútbol como seguidores del artista.

Revisa el momento:

