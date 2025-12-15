Síguenos:
Deportes | Fútbol | Lionel Messi

[VIDEO] Messi y De Paul sufrieron con el tamaño de un auto en India

[VIDEO] Messi y De Paul sufrieron con el tamaño de un auto en India
Los seleccionados argentinos Lionel Messi y Rodrigo De Paul siguen de visita en India y en las últimas horas se viralizó un nuevo video en su intento por subirse a un auto.

Primero fue el rosarino quien sufrió con el tamaño del vehículo para luego poder sentarse algo incómodo.

Luego, De Paul tuvo aún más problemas lo que generó las risas de ambos y que el registro se comenzara a difundir en redes sociales.

Mira acá el video

