Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi

Visita de Messi a Calcuta terminó en disturbios y con el organizador detenido

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

El jugador argentino tuvo una fugaz aparición que desató el caos e incluso generó cruces a nivel político.

La gira de Lionel Messi por India tuvo un caótico inicio en Calcuta, con incidentes protagonizados por sus fanáticos, intervención policial, dardos políticos e incluso acusaciones de estafa contra los organizadores.

Messi tuvo una fugaz aparición de apenas 22 minutos en el Salt Lake Stadium; escaso tiempo que enfureció a las miles de personas que habían pagado entradas de hasta 10.000 rupias (más de 100 dólares).

El futbolista en todo momento fue rodeado por un denso cordón de políticos locales, funcionarios y agentes de policía que buscaban tomarse fotografías con él.

Aquel bloqueo visual impidió que la multitud en las gradas pudiera ver al jugador y la frustración derivó en el lanzamiento de sillas, botellas de plástico y destrozos del mobiliario del estadio, obligando a activar el protocolo de evacuación del "10" y cancelar cualquier interacción con el público.

La escalada de los incidentes terminó en una gran invasión al terreno de juego, rompiendo el perímetro de seguridad dispuesto en lo que fue la primera parada del "GOAT Tour".

La Policía local detuvo al organizador principal de la visita de Messi a Calcuta y confirmó que se exigió un compromiso por escrito para reembolsar el dinero de las entradas a los miles de aficionados afectados por el caos del evento.

El promotor fue arrestado tras registrarse una denuncia formal debido a los disturbios, además de las acusaciones de fraude por parte de los asistentes.

El director general de Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar, explicó en una conferencia de prensa que el estallido se debió a una falsa expectativa sobre la participación del jugador.

"Hubo cierto tipo de ira o ansiedad en los aficionados diciendo que no estaba. El plan era que viniera aquí, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera", detalló Kumar sobre la discrepancia que detonó la violencia.

"El organizador está dando por escrito a los afectados que las entradas vendidas deben ser reembolsadas. Ahora la situación está bajo control y ya hemos detenido al organizador", aseguró.

Consecuencias políticas

La situación llegó hasta los dardos entre autoridades. El Gobierno central de Bengala calificó el evento de "saqueo", acusando a los organizadores de cobrar precios elevados por un espectáculo de apenas 22 minutos que terminó con la evacuación de emergencia del futbolista.

"Profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión presenciada hoy en el Salt Lake Stadium", dijo en un comunicado la jefa de Gobierno del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee.

Los coletazos políticos no quedaron ahí: El viceministro de Educación indio, Sukanta Majumder, acusó al partido gobernante en la región de haber "secuestrado" el evento y provocado el desastre por un esquema de corrupción en la venta de entradas.

