Ivo Basay demandará a Magallanes por irregularidades en su despido

Una sorpresiva noticia sacudió este martes a la Liga de Ascenso luego de que se revelara la demanda que presentó el técnico Ivo Basay en contra de Magallanes por irregularidades en su despido luego de estar dos meses en el cargo antes de ser cesado el pasado 19 de agosto.

De acuerdo con el medio Primera B, el estratego de 59 años y su cuerpo técnico (Pablo Lenci e Ítalo Traverso) firmaron un contrato hasta el final de la temporada 2026 el cual establecía que en caso de ser sacados del cargo, recibirían tres remuneraciones líquidas como parte de su finiquito, situación que no se materializó.

En el escrito al cual tuvo acceso el citado portal, se señaló que "no se reconoció el pago de las tres remuneraciones líquidas informadas en la carta que comunicó el despido y el finiquito que se dejó en la primera notaria" se establece en la demanda para luego detallar que la nueva cifra "correspondía al pago de los días trabajados en agosto de 2025 y la indemnización por feriado legal. La misma situación para mis otros dos representados".

En concreto, se acusa que existirían al menos seis aspectos irregulares en el término anticipado del contrato, incluidos "desvinculación verbal por vía telefónica sin aviso precio, publicación en redes sociales, en particular Instagram, en la que dan cuenta de la desvinculación sin que se haya acordado nada".

Según esto, el exdelantero y sus colaboradores estarían exigiendo el pago de $195.415.482, para lo cual se propuso que la ANFP retenga los dineros correspondientes al concepto de televisión que percibe el club.