Betis de Pellegrini rescató un empate ante Nottingham Forest en su inicio por Europa League

Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, reaccionó para rescatar un duro empate 2-2 frente a Nottingham Forest en el Estadio "Benito Villamarín", por su debut en la fase de liga de UEFA Europa League.

El equipo del "Ingeniero" se adelantó en el marcador en los primeros minutos con un gol de Cédric Bakambu (15'), pero Nottingham Forest pegó rápidamente y remontó con un doblete de Igor Jesús (18' y 23').

En los instantes finales del encuentro, el delantero brasileño Antony igualó el marcador para los sevillanos al minuto 85.

El siguiente partido de Real Betis por Europa League será de visita frente a Ludogorets el jueves 2 de octubre a las 13:45 horas DE cHILE (16:45 GMT), mientras que Nottingham Forest recibirá a FC Midtjylland de Darío Osorio el mismo día a las 16:00 horas (19:00 GMT).

Antes, los "verderones" tendrán que recibir a Osasuna por la liga española el domingo 28 de septiembre a las 16:00 horas de nuestro país (19:00 GMT).