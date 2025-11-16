Capitán de Betis por Pellegrini: Está claro que él está encantado con el club y nosotros con él

Aunque en España persisten las dudas en torno a la continuidad de Manuel Pellegrini en Real Betis una vez que termine la temporada, en el conjunto verdiblanco no cesan los elogios para el proyecto que ha liderado el "Ingeniero" desde 2020.

Esta vez fue el capitán del elenco sevillano, Marc Bartra, quien llenó de elogios al entrenador chileno, calificándolo como "una persona muy tranquila".

"Está claro que él está encantado en el Betis y nosotros también con él. Al final, es una persona con la cual, como jugador, también he ido evolucionando y cada año he podido dar más y más nivel, sabiendo lo que quiere de mí y aportando ese liderazgo que también me pide", complementó el español en conversación con el medio partidario Mundo Betis.

En la misma línea, el defensa hispano remarcó que "es imposible decir una mala palabra de él. En ese aspecto supongo que es cosa del club y del míster y que, como todo en la vida, tiene sus tiempos y sus momentos. La cuestión es que estemos tranquilos con eso".

En otro orden de cosas, el zaguero anticipó el clásico de dos semanas más ante Sevilla. "Desde hace unos años, en cuanto a números, clasificación y sensaciones, por la dinámica que hay... es cierto que estamos por encima, pero luego hay que demostrarlo en cada partido", advirtió.

Asimismo, Bartra planteó que "así es la élite. En ese aspecto estoy muy orgulloso de que hayan cambiado las cosas y, sobre todo, de poder seguir manteniéndolas, que es algo que también nos ocupa. Así que iremos a por ello".