El Betis de Manuel Pellegrini rescató un empate en los minutos finales ante Levante

Real Betis de Manuel Pellegrini rescató un empate 2-2 frente a Levante UD en el Estadio Ciudad de Valencia, por la cuarta fecha de La Liga, tras empezar perdiendo en los primeros minutos del encuentro.

Con goles de Iván Romero (2') y Etta Eyong (10'), el Levante UD se puso dos goles arriba en apenas diez minutos. Sin embargo, el Real Betis logró igualar el marcador con tantos de Cucho Hernández (45+2') y Pablo Fornals (81') en los momentos finales del partido.

Con este resultado, Real Betis suma seis puntos y se sitúa en la novena posición de la tabla, mientras que el Levante UD, con su primera unidad, queda en el puesto 18 del torneo.

El próximo encuentro del equipo dirigido por el chileno será como local ante Real Sociedad, el viernes 19 de septiembre a las 16:00 horas (20:00 GMT). Por su parte, Levante UD visitará a Girona el sábado 20 de septiembre a las 09:00 horas (13:00 GMT).