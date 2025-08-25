Equipo de la Premier League tiene en carpeta a Manuel Pellegrini

Manuel Pellegrini inició su sexta temporada en Real Betis de España. Sin embargo, eso no es impedimento para que el técnico chileno sea vinculado a otros clubes.

En las últimas horas, se dio a conocer que el estratego nacional está en carpeta para regresar a la Premier League, esta vez en Nottingham Forest, ante la posible salida del portugués Nuno Espíritu Santo.

"Intermediarios del equipo de los Tricky Trees, propiedad del millonario griego Evangelos Marinakis, se acercaron para conocer las condiciones de una eventual salida de Betis", revelaron cercanos al entrenador a La Tercera.

Nottingham Forest podría ser la tercera experiencia del "Ingeniero" en la competencia británica, tras sus pasos en Manchester City y West Ham United.