Este miércoles arranca la "Betis Week en Chile"

Real Betis seguirá ahondado su compromiso con la formación y el talento del fútbol chileno en la segunda edición de la "Betis Week de Chile" que se celebrará en Santiago desde este miércoles hasta el próximo domingo con la participación de representantes del club y más de un centenar de niños.

El club verdiblanco, vinculado a Chile por su entrenador Manuel Pellegrini y anteriormente, por el portero internacional Claudio Bravo, ya abrió en febrero de 2024 su primera academia de formación de futuros talentos del fútbol chileno, ubicada en Chicureo.

Este proyecto internacional de expansión de la marca de la entidad tiene ahora su segundo capítulo con una agenda de actividades en Santiago que cuenta con la colaboración de la empresa Mundo Telecomunicaciones, patrocinador oficial de Real Betis en el país sudamericano.

Con esta iniciativa, el club verdiblanco ofrecerá oportunidades de crecimiento futbolístico a jóvenes chilenos, quienes entrenarán bajo los estándares del fútbol base mundial a través de la metodología de Betis impartida por importantes técnicos de cantera que previamente habrán sido formados por los del equipo bético.

Con el objetivo de llevar la metodología de Betis por el mundo de manera permanente, el club abrirá una nueva sede en la capital chilena, en la que ha programado un entrenamiento especial con 50 niños de barrios vulnerables, a los que además hará entrega de la instalación de la conexión a internet para toda la comunidad.

El colofón de la 'II Betis Week de Chile' será ver en directo el partido liguero del próximo sábado entre el equipo bético y Villarreal en La Cerámica y una clínica deportiva en el Colegio Pedro de Valdivia con la participación de 70 niños y una exposición sobre el proyecto Real Betis Academy.