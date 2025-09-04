Exfigura de Betis recordó fuerte encontrón con Pellegrini: "La más fuerte de mi vida"

El exseleccionado mexicano Andrés Guardado hizo un repaso por su carrera y entre sus hitos destacó una pelea que tuvo con el técnico chileno Manuel Pellegrini en su etapa con Real Betis.

En diálogo con diario Marca, el nacido en Jalisco y retirado a finales de 2024 tras un último paso por León contó de su trayectoria y al momento de recordar al técnico nacional lo hizo con buenas y malas.

"Me tocó Manuel Pellegrini y me di cuenta de que lo más importante a la hora de entrenar es tener sentido común, sin complicarse. Manuel me enseñó que en el fútbol está todo inventado: sentido común, poner piezas y no inventarte nada", comentó quien ganara la Copa del Rey con el cuadro sevillano.

Luego recordó la pelea que se dio a inicios de 2024 cuando fue reemplazado por Pellegrini en un duelo de la Liga ante Girona: "Sí, fue fuerte, muy fuerte, la bronca más fuerte que tuve en mi vida. Pero, fíjese, la recuerdo con mucho cariño, porque eso nos acercó mucho, reafirmó nuestra relación. Nos dijimos ciertas verdades que traíamos los dos dentro y, como un matrimonio, nos potenciamos", contó.

"Al principio no le sentó nada bien lo que le dije, pero con el pasar de los días, y tras volvernos a sentar, nos dimos un abrazo y lo solucionamos. Ya me ha dicho que le tengo para lo que necesite sobre mi nuevo carrera de entrenador", complementó.