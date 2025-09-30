Gustavo Alfaro valoró a Pellegrini: Me encantaría verlo dirigiendo a la selección chilena

Gustavo Alfaro, técnico que clasificó a Paraguay al Mundial 2026 y que visita Chile por el Mundial sub 20, aprovechó su estadía para expresar su deseo de que Manuel Pellegrini, actual entrenador de Betis, asuma como DT de la Roja adulta tras la salida de Ricardo Gareca.

"Esto lo digo a título personal, como un hombre de fútbol, de haber tenido el privilegio de conocer a Manuel. A mí me encantaría verlo dirigiendo a la Selección chilena. Habrá que ver si están dadas las condiciones, si él y si el país quiere", reconoció en diálogo con Dsports.

"Pellegrini es de esas personas que le dan un valor agregado a los lugares donde están. Es una persona que ha hecho tanto y llevó el prestigio del fútbol chileno a lugares tan altos, que me parece que sería muy lindo poder verlo al frente de la selección chilena", añadió.

Además, Alfaro se refirió a la fuerte caída de la Roja en la última década: "Me tocó estar presente en el 2015 cuando Chile ganó su primera Copa América y en 2016 cuando ganó la segunda. También estuve Rusia para la Copa Confederaciones, donde Chile hizo un torneo muy bueno, jugando a un alto nivel. Uno veía a esa selección chilena y decía '¿Cómo no va a estar en el Mundial?'. Pero al año siguiente se quedó fuera del Mundial. Ahí es donde uno tiene que buscar las razones para entender qué faltó".

"Si me dan a elegir entre participar en una Copa del Mundo o ganar una Copa América, yo sé que una estrella no se cambia nunca, pero jugar el Mundial es totalmente diferente, es algo único. Tal vez, las razones hay que buscarlas en esos lugares. Chile vive las consecuencias de algunas cosas o algunos factores que, si se corregían a tiempo, hoy la realidad sería otra", sentenció.