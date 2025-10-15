Joven zaguero argentino de Betis: Pellegrini siempre está cerca del jugador

En Real Betis siguen fascinados con el técnico chileno Manuel Pellegrini, quien fue elogiado por el joven defensa argentino Valentín Gómez, uno de los refuerzos del conjunto sevillano, y quien rápidamente se ganó un espacio en la titularidad.

En conversación con El Desmarque, el zaguero se refirió a su relación con el estratego nacional.

"Él siempre está cerca del jugador, trata de ayudar lo máximo posible. Está encima de nosotros, nos pide que salgamos a jugar y que seamos protagonistas", dijo.

"Es un gran entrenador que ayuda bastante a la calidad humana también dentro del grupo", añadió.

El prtóximo desafío de Betis es este sábado a las 13:30 horas como visitante ante Villarreal, club que lanzó a la fama al entrenador chileno.