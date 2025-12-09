"¿Juegan bien?": La sorpresiva reacción de Pellegrini tras conocer a su rival en Copa del Rey
Real Betis, además de Sevilla, ya tienen contrincantes para la próxima etapa del torneo.
Real Betis, además de Sevilla, ya tienen contrincantes para la próxima etapa del torneo.
Este martes se llevó a cabo el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, donde Real Betis quedó emparejado con Real Murcia y que generó una curiosa reacción de Manuel Pellegrini.
Real Murcia es un club histórico del fútbol español, pero que actualmente se encuentra en la Primera Federación, correspondiente a categoría del balompié hispano.
En medio de una firma de autógrafos, el "Ingeniero" no se complicó por no estar al tanto del rival y le consultó al defensor Marc Bartra al respecto.
"¿Murcia juega bien? ¿Primera o Segunda Federación? ¿Anda bien o no?", le dijo a su pupilo en un registro compartido por el medio El Desmarque.
😅"¿𝘌𝘭 𝘔𝘶𝘳𝘤𝘪𝘢 𝘢𝘯𝘥𝘢 𝘣𝘪𝘦𝘯? ¿𝘗𝘳𝘪𝘮𝘦𝘳𝘢 𝘰 𝘚𝘦𝘨𝘶𝘯𝘥𝘢 𝘙𝘍𝘌𝘍?"— ElDesmarque Betis (@eldesmarque_rbb) December 9, 2025
👨🎓 La reacción de Manuel Pellegrini nada más conocer el rival del Betis en Copa del Rey. Bartra, todo un experto en fútbol. https://t.co/TYBnWhavPk pic.twitter.com/4JXdXWF5x2
Por otro lado, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo enfrentará a Deportivo Alavés, en el único cruce entre equipos de La Liga en esta instancia.
Tanto Betis como Sevilla saltarán a la cancha en la Copa del Rey el miércoles 17 de diciembre a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT).