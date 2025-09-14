Síguenos:
Deportes | Fútbol | Manuel Pellegrini

Pellegrini criticó al VAR: El gol de Altimira me parece muy mal anulado

El entrenador de Real Betis, Manuel Pellegrini, dijo que el gol de su equipo anulado a Sergi Altimira por el VAR en el primer tiempo, debido a una falta al delantero del Levante Iván Romero, "está muy mal anulado".

"Es una jugada que vemos seis o siete veces en cada saque de esquina y si se cobran, es imposible sacar córners. No se puede saber quién agarra antes o después y me parece muy mal anulado", afirmó Pellegrini en la rueda de prensa posterior al empate a dos ante el Levante.

Sobre el inicio de partido de su equipo, que recibió dos goles en diez minutos, Pellegrini lo describió como "nefasto". "Tenemos pérdidas en nuestra cancha, que condicionan mucho el partido y empezar perdiendo en el minuto diez por dos goles de visita es muy difícil", señaló.

