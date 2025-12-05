Pellegrini: Lamine demuestra cada semana que es uno de los mejores de mundo

El técnico de Real Betis, Manuel Pellegrini, habló de la situación de su equipo antes del choque de Liga ante FC Barcelona y le dedicó elogiosas palabras a su par, Hansi Flick, y también a la figura del cuadro catalán, Lamine Yamal.

"Será un encuentro muy difícil, el Barcelona está pasando un buen momento. Pero nosotros también, jugamos en casa y serían importantes los tres puntos", dijo el entrenador nacional.

"Hay que hacer un partido muy completo, Barcelona ataca de forma constante, no hay que cometer errores defensivos porque tienen mucha calidad técnica. Con buenas transiciones ofensivas se les puede hacer daño", añadió antes de referirse al entrenador alemán.

"Tiene la valentía de imponer un sistema, es atractivo para el fútbol. Hay maneras y maneras de ganar, este es un equipo que está permanentemente dando espectáculo", expresó.

Además, Pellegrini fue consultado respecto a si este es el mejor Betis que ha tenido: "No hago comparaciones con otras temporadas. Es importante centrarse en el equipo que tenemos ahora y tratar de sacar tres puntos. No es una motivación extra, el equipo es el que tendrá que salir y sumar tres puntos", comentó antes de referirse a Yamal.

"Es sin duda uno de los mejores del mundo, lo demuestra semana tras semana. Toda comparación con Messi será negativa. No se puede comparar un momento con otro. Messi tiene 20 años de carrera, su gran mérito, como el de Cristiano, fue el de no conformarse nunca. Lamine está empezando, tiene condiciones y debe seguir progresando. Cuando termine, se podrá comparar", expresó.