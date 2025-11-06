Pellegrini: "Mi sueño es retirarme como técnico de Chile en el Mundial"

El técnico chileno de Real Betis, Manuel Pellegrini, volvió a referirse a la posibilidad de tomar la selección nacional con miras a las Clasificatorias al Mundial de 2030 y aseguró que aspira a retirarse de la actividad como técnico de la Roja en la cita planetaria.

"Mi sueño es retirarme como técnico de Chile en el Mundial", dijo en una entrevista con el prestigioso diario francés L'Equipe.

Estas declaraciones se dan justo cuando el destacado entrenador nacional y el cuadro español mantienen suspendidas las negociaciones para una eventual continuidad luego de junio de 2026.

Y coinciden además con la búsqueda de la Federación de Fútbol de un técnico que tome las riendas de la selección una vez finalice el interinato de Nicolás Córdova, quien estará a cargo del equipo en los duelos amistosos ante Rusia y Perú.