Prensa española expresó por su preocupación por la lentitud en la renovación de Pellegrini

En España hay preocupación por la continuidad de Manuel Pellegrini en Real Betis dado que si bien tiene contrato vigente con el cuadro verdiblanco hasta junio de 2026, todavía sella su renovación.

El propio presidente del conjunto andaluz, Ángel Haro, reconoció hace días que las conversaciones se detuvieron al inicio de temporada y que por ahora no hay avances.

Por eso, el tema ya genera incertidumbre en la prensa hispana. En ese sentido, el diario Estadio Deportivo tituló: "Haro y Pellegrini soplan velas sin acuerdo", en referencia a que el entrenador chileno estuvo de cumpleaños el martes.

"No ha habido acercamientos reseñables para la renovación del 'Ingeniero', que, tras dos renovaciones (en diciembre de 2021, año y medio después de su aterrizaje y del fin de su primer contrato; y en julio de 2023, a dos años vista del siguiente horizonte), encara por vez primera su última campaña de vinculación sin el futuro amarrado. De no cambiar la situación en próximas reuniones con su agente, Jesús Martínez, que lleva más de dos décadas siendo su amigo y consejero, el chileno pondrá fin a seis años de éxitos", añadió el matutino.

En tanto, Cadena Cope sostuvo que el tema económico es uno de los motivos para que todavía no exista un acuerdo entre las partes: "El agente de Manuel Pellegrini reclamaba más dinero, sin embargo, Betis tiene la idea muy clara, no va a subir un euro su salario y de hecho no tiene claro que vayan a proponerle la renovación en breve", explicó.