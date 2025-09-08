"Que siga muchos años más": Marc Roca pidió la continuidad de Pellegrini en Betis

Ángel Haro, presidente de Real Betis, reconoció en las últimas semanas que las conversaciones para renovar a Manuel Pellegrini están detenidas, aunque dentro del plantel ya surgen voces que piden su continuidad, como la del volante Marc Roca.

"Seguro que todo llega a buen puerto y puede seguir aquí muchos años más. Él está feliz y nosotros estamos encantados con él", sostuvo el mediocampista en entrevista con el Diario de Sevilla.

Además, se mostró agradecido con el "Ingeniero" y alabó la confianza que le entregó en su carrera: "Él siempre ha confiado en mí. Siempre que he estado disponible me ha dado muchos minutos. Estoy feliz de que esté aquí. Él me ha ayudado mucho en este período. Y sí, me gustaría que siguiera".

Consignar que Pellegrini termina contrato con Betis el 31 de junio de 2026, y de momento las negociaciones siguen sin novedades, aunque se espera que en las próximas semanas surga una propuesta que deje satisfechas a ambas partes.