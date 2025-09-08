"Que siga muchos años más": Marc Roca pidió la continuidad de Pellegrini en Betis
El volante valoró el rol del estratega nacional en el cuadro "verdiblanco".
El volante valoró el rol del estratega nacional en el cuadro "verdiblanco".
Ángel Haro, presidente de Real Betis, reconoció en las últimas semanas que las conversaciones para renovar a Manuel Pellegrini están detenidas, aunque dentro del plantel ya surgen voces que piden su continuidad, como la del volante Marc Roca.
"Seguro que todo llega a buen puerto y puede seguir aquí muchos años más. Él está feliz y nosotros estamos encantados con él", sostuvo el mediocampista en entrevista con el Diario de Sevilla.
Además, se mostró agradecido con el "Ingeniero" y alabó la confianza que le entregó en su carrera: "Él siempre ha confiado en mí. Siempre que he estado disponible me ha dado muchos minutos. Estoy feliz de que esté aquí. Él me ha ayudado mucho en este período. Y sí, me gustaría que siguiera".
Consignar que Pellegrini termina contrato con Betis el 31 de junio de 2026, y de momento las negociaciones siguen sin novedades, aunque se espera que en las próximas semanas surga una propuesta que deje satisfechas a ambas partes.