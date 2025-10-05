Real Betis de Pellegrini firmó un dramático triunfo sobre Espanyol y estiró su buen momento

Con una formidable reacción en el complemento y conteniendo un controvertido penal en el epílogo, Real Betis, del técnico chileno Manuel Pellegrini, dio vuelta el marcador en su visita a Espanyol y se impuso por 2-1, cosechando su tercer triunfo consecutivo en La Liga.

El dueño de casa mantuvo a raya a los pupilos del "Ingeniero" en los primeros pasajes del partido y tomó la ventaja en el primer cuarto de hora, gracias a una impecable volea de Pol Lozano (15') desde el borde del área.

La escuadra sevillana no encontró los espacios para llegar con real peligro al pórtico defendido por el serbio Marko Dimitrovic. Sobre el final de la primera mitad, Javier Puado erró lo que hubiese sido el segundo tanto de los catalanes.

Pese a no hacer modificaciones en el once estelar, el conjunto heliopolitano saltó a la cancha con otra disposición en el segundo tiempo y emparejó las cifras a través de Juan Camilo Hernández (54').

Y nueve minutos más tarde, el volante Pablo Fornals, quien ha sido destacado por Pellegrini en los últimos encuentros, metió un pase entrelíneas para Abdessamad Ezzalzouli (63'), quien decretó la remontada con un sutil remate de zurda.

Conforme fue avanzando el encuentro, el elenco verdiblanco fue moviendo las piezas y se dedicó a jugar con la desesperación de los periquitos, que no estuvieron finos cuando se acercaron al guardameta Pau López.

Sin embargo, los albiazules contaron con una última chance en los descuentos, cuando el árbitro, a instancias del VAR, cobró un polémico penal para los locales cuando ya había acabado el tiempo adicional. Afortunadamente para los béticos, el arquero le tapó el tiro a Puado (90+13'), sentenciando el triunfo de los suyos.

De esta manera, el equipo andaluz estiró su buena racha en la temporada, contabilizando seis partidos consecutivos sin perder entre el plano internacional y el certamen español, donde escaló hasta el cuarto lugar con 15 puntos, seis menos que el líder Real Madrid.

Tras la pausa por fecha FIFA, Real Betis visitará a Villarreal a contar de las 13:30 horas del sábado 18 y luego, se verá las caras con Genk de Bélgica por la tercera jornada de la UEFA Europa League.