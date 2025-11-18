¿Sorpresa? Pellegrini eligió al mejor dirigente que ha tenido en su carrera

El técnico chileno Manuel Pellegrini todavía no logra sellar su renovación de contrato con real Betis, vínculo que termina en junio del próximo año, y que lo tiene incluso siendo candidato a la selección chilena.

Por eso, la continuidad del entrenador nacional en el cuadro verdiblanco está en total incertidumbre, por lo que a muchos sorprendió al ser consultado respecto al mejor dirigente que ha tenido en su carrera.

Esto porque se esperaba que el estratego nombrara al presidente del conjunto sevillano, Ángel Haro, no obstante, Pellegrini llenó de elogios a Fernando Roig, timonel de Villarreal cuando al chileno dirigió al Submarino Amarillo.

"Para mí es una seriedad la parte deportiva y me alegro de haber empezado aquí en Europa con un dirigente tan importante como Fernando Roig. Es un ejemplo como directivo en un club, sin meterse nunca en la parte deportiva, manejando toda la autoridad como presidente", comentó Pellegrini.

Consignar que mientras al técnico nacional pretende extender su contrato por dos años, la directiva de Betis le quiere ofrecer solamente uno.