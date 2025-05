Hija de Maradona reaccionó a "menosprecio" de Gonzalo Valenzuela a su papá

Gonzalo Valenzuela hizo noticia en Argentina tras criticar abiertamente la "mano de Dios" y a Diego Maradona en el podcast PorcelTV: "Dejaron la trampa en un lugar divino. Y esa weá es un cáncer social", dijo.

"¿Cómo le explico a mi hijo argentino que las reglas del juego hay que respetarlas? Si es que el ídolo máximo mete un gol con la mano y le ponen 'la mano de Dios'", expresó el actor chileno.

Tras esto, la hija del astro argentino Dalma Maradona replicó los dichos del intérprete en "Ángel Responde": "¿Por dónde empiezo? Pobre, la verdad me da pena. No tengo nada en contra de él; no lo conozco. No sé si es buena o mala onda, no me gustaría faltarle el respeto, pero me está costando mucho".

"No quiero hablar mal de los chilenos porque realmente no tengo nada en contra. Viajé a Chile, la pasé espectacular y siempre me tratan bárbaro", expresó.

También se encargó de darle una explicación al momento: "Me parece que se pierde todo ese contexto del Mundial '86, Argentina y las Islas Malvinas".

Por último, se encargó de darle un consejo a Valenzuela: "Hay algo de la historia que tiene que ver con Argentina, Chile y las Malvinas; si quieres, le puedes explicar eso a tus hijos", concluyó Dalma, que le pidió no "menospreciar" al país.