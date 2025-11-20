Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago15.2°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Maradona

¿Un saludo a Maradona? El confuso momento que tuvo Noel Gallagher con una fanática en Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El músico británico se viralizó en Argentina por su tajante respuesta.

¿Un saludo a Maradona? El confuso momento que tuvo Noel Gallagher con una fanática en Chile
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El musico británico Noel Gallagher fue protagonista de un confuso momento durante la visita de Oasis en Chile, ya que le dio una tajante respuesta a una fanática que le hizo una petición nombrándole a Diego Armando Maradona.

Mientras el artista estaba firmando autógrafos, la fanática le preguntó "puedes enviar un saludo a Diego, como Diego Maradona", y Gallagher, en el malentendido, le dijo "está muerto", pensando que le habían pedido un mensaje para el astro argentino.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada