¿Un saludo a Maradona? El confuso momento que tuvo Noel Gallagher con una fanática en Chile

El musico británico Noel Gallagher fue protagonista de un confuso momento durante la visita de Oasis en Chile, ya que le dio una tajante respuesta a una fanática que le hizo una petición nombrándole a Diego Armando Maradona.

Mientras el artista estaba firmando autógrafos, la fanática le preguntó "puedes enviar un saludo a Diego, como Diego Maradona", y Gallagher, en el malentendido, le dijo "está muerto", pensando que le habían pedido un mensaje para el astro argentino.