¿Un saludo a Maradona? El confuso momento que tuvo Noel Gallagher con una fanática en Chile
El músico británico se viralizó en Argentina por su tajante respuesta.
El musico británico Noel Gallagher fue protagonista de un confuso momento durante la visita de Oasis en Chile, ya que le dio una tajante respuesta a una fanática que le hizo una petición nombrándole a Diego Armando Maradona.
Mientras el artista estaba firmando autógrafos, la fanática le preguntó "puedes enviar un saludo a Diego, como Diego Maradona", y Gallagher, en el malentendido, le dijo "está muerto", pensando que le habían pedido un mensaje para el astro argentino.
"Diego Armando Maradona"— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 20, 2025
Porque en Chile le pidieron a Noel Gallagher que saludara a Maradona y el respondió "esta muerto"pic.twitter.com/WgGyHe8eA3