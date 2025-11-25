Tópicos: Deportes | Fútbol | Maradona
[VIDEO] "Cinco años sin uno de los mejores de la historia": Ronaldinho recordó a Diego Maradona
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El astro brasileño compartió un registro histórico en redes sociales.
Ronaldinho utilizó sus redes sociales para conmemorar un nuevo año desde la muerte de Diego Maradona, en 2020, a la edad de 60 años.
"Cinco años sin uno de los mejores de la historia... Don Diego!", compartió el astro brasileño en Instagram.
En las imágenes se puede apreciar un viejo recuerdo de ambos exfutbolistas compartiendo un partido de fútbol amistoso.
Revisa el video a continuación:
