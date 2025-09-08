El historial de Marcelo Bielsa como rival de La Roja

Este martes, La Roja pondrá fin a su opaco periplo en las Clasificatorias Sudamericanas enfrentando a un Uruguay que, bajo las órdenes de Marcelo Bielsa, aseguró su pasaje al Mundial 2026 que tendrá lugar en Norteamérica.

Con el seleccionado chileno ya eliminado, la visita del rosarino reabre la memoria sobre su historial frente al combinado que alguna vez dirigió, donde los números han sido en su mayoría favorables.

El "Loco" se enfrentó a La Roja cuatro veces a nivel adulto, con tres victorias y un empate, además de una caída a nivel juvenil.

Al mando de Argentina, Bielsa inició las Clasificatorias a Corea y Japón 2002, consiguiendo un claro triunfo 4-1 en Buenos Aires, el 29 de marzo del 2000. Un doblete de Juan Sebastián Verón y las dianas de Gabriel Batistuta y Claudio López golpearon a los dirigidos por Nelson Acosta; Rodrigo Tello descontó.

En la segunda rueda, el 15 de noviembre de ese mismo año 2000, volvió a imponerse con un 2-0 en el Estadio Nacional, gracias a los goles de Ariel Ortega (27') y Claudio Husaín (90').

En el camino a Alemania 2006, el "Loco" sumó un recordado 2-2 en la capital trasandina por la primera fecha. Ese 6 de junio de 2003, Milovan Mirosevic y Reinaldo Navia fueron los héroes de Chile.

Bielsa no dirigió el partido de la segunda rueda de aquella Clasificatoria, por lo que hubo que esperar a su actual proceso en Uruguay para volver a cruzarse con La Roja como rival.

En su debut por los puntos en estas Clasificatorias, tras dos amistosos previos, La Celeste del rosarino ganó por 3-1 en Montevideo. Aquella noche del 8 de septiembre de 2023 marcaron Federico Valverde y Nicolás de la Cruz por duplicado, mientras Arturo Vidal colocó un insuficiente gol criollo.

Aquellos registros tienen como "bonus track" el 1-0 de La Roja sub 23 ante el Uruguay de Bielsa en enero de 2023, por el Sudamericano de la categoría.

Así, Bielsa volverá a Santiago este martes 9 de septiembre, con un silbatazo inicial pactado para ls 20:30 horas y cuyas acciones podrás seguir en Cooperativa.cl y Cooperativa Deportes.