Ernesto Díaz Correa tras encuentro con Bielsa: Extraña a la gente y el calor de los hinchas

El relator de Cooperativa Deportes Ernesto Díaz Correa comentó su encuentro con el extécnico de la selección chilena, Marcelo Bielsa, el pasado en el Estadio Nacional, y aseguró que sostuvo una conversación muy cercana con el rosarino, con quien forjó una amistad en su paso por la Roja.

"Fue como volver el tiempo atrás. Yo creo que logramos conversar unos cinco u ocho minutos, sin que nadie nos molestara. Me preguntó por la familia, sabía todo lo que ha pasado en Chile en el último tiempo. Y también me expresaba todas las cosas que sigue echando mucho de menos", comentó el comunicador a Las Últimas Noticias.

Explicó que el hoy DT de Uruguay extraña "la gente, el calor de los hinchas, los lienzos. Me decía que volver a recorrer los pasillos del Estadio Nacional lo estremeció. Pero también insistía en que recordaba mucho 'Juan Pinto Durán' y los momentos hermosos que pasó acá con gente sencilla, y por supuesto, sus paseos a la feria que siembre iba".



Díaz Correa, quien hace unas semanas fue víctima de una encerrona, contó que Bielsa sabía del hecho: "Me preguntó cómo estaba mentalmente, o sea, me dijo que si lo pude soportar desde lo sicológico. Lo noté incluso afectado", dijo.

"Más viejo, no, pero sí con su paso cansino. Ya tiene 70 años, hay que reconocerlo. Pero ahora que lo pienso sí lo noté más sensible y se emocionaba más fácil por los recuerdos. Y también me dijo que pronto volverá para que compartamos en la cena que le estamos preparando", añadió Díaz Correa, quien junto a un grupo de cercanos prepara un homenaje a Bielsa, a quien esperan recibir en octubre próximo.