La inesperada confesión de Marcelo Bielsa: Yo soy tóxico, relacionarse conmigo empeora

El entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, realizó una impactante y cruda autocrítica en la que se definió a sí mismo como una persona "tóxica". La sorpresiva declaración se dio en una conferencia de prensa convocada en Montevideo tras la humillante goleada por 5-1 sufrida en un amistoso ante Estados Unidos, un resultado que generó una fuerte ola de cuestionamientos a su gestión.

"Yo siempre digo una palabra: Yo soy tóxico. Relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo. Sí, tóxico", explicó el técnico argentino. Al profundizar en su definición, la asoció a su exigente método: "Hay tipos tóxicos que sólo ven el error, que demandan, que nunca están satisfechos con nada", afirmó, para luego revelar la base de esa conducta: "En el miedo. Uno no disfruta por ganar. Teme por perder mucho más de lo que disfruta por ganar", subrayó.

El exseleccionador de Chile se presentó ante los medios "avergonzado" por la derrota, la cual calificó como un episodio que "no se puede ignorar". Pese a la ola de críticas, ratificó su continuidad al mando de la Celeste. "El proyecto sigue como está hasta el Mundial", aseguró, confirmando que cuenta con el apoyo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En su profundo análisis, Bielsa también reconoció que su relación con el plantel no es la ideal, admitiendo que "humanamente todavía no he logrado la aceptación de este grupo humano que conduzco". En esa línea, recordó las críticas públicas que recibió por parte del histórico goleador Luis Suárez tras la última Copa América, reconociendo que no estaba acostumbrado a que los reclamos se hicieran públicos.