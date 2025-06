[VIDEO] El enojo de Bielsa en conferencia de prensa: "No tenemos nada que hablar"

Pese al importante triunfo que logró Uruguay ante Venezuela este martes, el argentino Marcelo Bielsa, director técnico de la Celeste, vivió un incómodo momento en la conferencia de prensa posterior: se molestó con la pegunta de un periodista.

La situación se dio cuando el profesional, al tomar el micrófono, le dijo al DT: "Buenas noches Marcelo, te quería contar -sé que vos lo conocés muy bien- pero Carlos Bonelli es un periodista que vive con múltiples discapacidades producto de un accidente y vino desde España a verte porque está grabando un documental sobre su vida".

Sin dejar que terminara la consulta, Bielsa lo interrumpió y le pidió "hablar del partido" y evitar la "exposición" sobre ese caso.

"¿Qué es lo que tiene que saber?" (...) "¡Qué cosa!". "Carlitos, ¿cómo estás? Muy alegre de verte. Me extraña que me pregunten si te conozco", señaló el entrenador, dirigiéndose al mencionado Bonelli.

"Ya que tenés un vocero que difunde, decime lo que me tengas que decir", acotó el técnico. "Quisiera hablar con vos, después", afirmó, ahora sí, el aludido.

Finalmente, Bielsa indicó: "No tenemos nada que hablar, no me presto a la insistencia intolerable de la gente que te acompaña. Seguís siendo un grande, te acompaña gente que no tiene el mismo sentido de integridad que aprendí a respetar en vos. Lamento tener que hacer esta conversación pública. Mi afecto, mi respeto, consideración hacia vos, siempre de la misma manera. Tu nombre lo utilizó gente tan insistente y burda que me pareció que la única manera de respetarte era ignorando el sentido comercial avasallante de la gente que te acompaña".

Uruguay venció 2-0 a Venezuela este martes y quedó practicamente clasificado al Mundial 2026.