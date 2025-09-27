El inesperado problema que sufrió Marcelo Díaz en el vuelo desde La Serena a Santiago
El capitán de Universidad de Chile perdió su billetera y solicitó ayuda en redes sociales.
El volante de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, perdió su billetera en un vuelo de regreso desde La Serena a Santiago, y solicitó ayuda para recuperarla en redes sociales.
"Anoche, en el vuelo LA111 de La Serena a Santiago, olvidé mi billetera con toda mi documentación. Si algún pasajero, tripulante o auxiliar la encontró, agradecería mucho cualquier información", publicó el capitán de los azules en sus historias de Instagram este sábado.
Díaz regresó a Santiago porque quedó fuera de la nómina de Universidad de Chile para el partido contra Deportes La Serena, programado para este domingo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada, debido a molestias físicas.