Tópicos: Deportes | Fútbol | Marcelo Díaz

El inesperado problema que sufrió Marcelo Díaz en el vuelo desde La Serena a Santiago

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El capitán de Universidad de Chile perdió su billetera y solicitó ayuda en redes sociales.

El volante de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, perdió su billetera en un vuelo de regreso desde La Serena a Santiago, y solicitó ayuda para recuperarla en redes sociales.

"Anoche, en el vuelo LA111 de La Serena a Santiago, olvidé mi billetera con toda mi documentación. Si algún pasajero, tripulante o auxiliar la encontró, agradecería mucho cualquier información", publicó el capitán de los azules en sus historias de Instagram este sábado.

Díaz regresó a Santiago porque quedó fuera de la nómina de Universidad de Chile para el partido contra Deportes La Serena, programado para este domingo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada, debido a molestias físicas.

