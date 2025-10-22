Marcelo Díaz elogió a Alvarez: Con su llegada el club volvió donde siempre mereció estar

En la previa de una ajetreada semana para Universidad de Chile, el volante Marcelo Díaz concedió una entrevista en la cual elogió el trabajo de Gustavo Alvarez y aprovechó de referirse a su futuro en la institución para la siguiente temporada.

"Con la llegada de Gustavo, el club volvió a situarse donde siempre mereció estar. Las incorporaciones que trajo fueron una coincidencia perfecta que hicieron que la U esté compitiendo y volviera a ser el 'León'", comenzó mencionando en una entrevista con TNT Sports.

En cuanto a su futuro, Díaz fue transparente: "Me gustaría continuar un año más en la U. Son conversaciones que tuve con la dirigencia en donde llegamos a buenos términos. Todavía no tengo la renovación para el próximo año, pero dentro de lo que puedo contar, conmigo se portaron increíble. En 2026 cumpliré 40 años, pero todavía queda bencina, queda pasión y sentimiento".

"El objetivo de la U es levantar títulos y ser lo más competitivo posible. Nos costó el Campeonato, pero volvimos a sumar una Copa Chile que, al menos yo nunca había ganado. Este año además ganamos la Supercopa. Nos falta el título internacional. Estamos peleando la Copa Sudamericana, que nadie sabe lo que puede pasar", complementó.

Finalmente, se refirió al Clásico Universitario en el Claro Arena: "Vamos a jugar en un estadio renovado que seguramente contará con un marco muy lindo. Universidad Católica viene muy bien desde que llegó Daniel (Garnero), quien me dirigió en Libertad. Vinieron en un momento complejo y con trabajo volvieron a situarse en un lugar muy bueno".

Universidad de Chile jugará este jueves 23 de octubre como local la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús, a partir de las 19:00 horas (22:00 GMT). Posteriormente, le tocará visitar a la UC el domingo 26 a las 12:30 (15:30 GMT).