Marcelo Salas le contó a Agüero su idolatría por Maradona: De niño me quería hacer sus rulos

Marcelo Salas, leyenda del fútbol chileno, fue invitado al "Watch Party" de Sergio "Kun" Agüero en el partido de Universidad de Chile y Lanús en la ida de semifinales de la Copa Sudamericana, y en la conversación el "Matador" reveló su idolatría por el fallecido Diego Armando Maradona.

"Al Diego lo vi en el Mundial (México 1986), lo tengo en mi cabeza. Tengo una anécdota, fui a una peluquería, me quería hacer todos los rulos de Maradona. La señora era amiga de mi mamá, así que no me dejó", contó entre risas Salas.

En la misma línea, el astro de la U y River Plate reiteró que Maradona "fue el ídolo que tuve de niño, yo partí jugando de enganche, y de grande, en la sub 17 y sub 20, empecé a jugar de delantero, pero de niño era enganche, porque mi ídolo era Diego.