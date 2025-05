Marcelo Salas participó en el aniversario 25 del último Scudetto de Lazio

El club italiano Lazio conmemoró los 25 años de su segundo y hasta ahora último título de la Serie A, en la temporada 1999/2000, y contó diversas figuras de aquel plantel entre las que destacó el chileno Marcelo Salas.

El "Matador" viajó hasta Italia para ser parte de una actividad que recordó aquel 3-0 sobre Reggina el 14 de mayo de 2000 que selló la corona en la última jornada con un punto de diferencia sobre Juventus.

La instanciá también contó con exjugadores como Roberto Mancini, Luca Marchegiani, Giuseppe Favalli y Guerino Gottardi.

"Para mí fueron los mejores años de mi carrera. Gané el Scudetto con la Lazio y después de 25 años... fue maravilloso para mí", señaló Salas.

"Siempre es un placer volver a Roma. Mis dos hijos nacieron aquí; aprecio mucho la ciudad y toda la gente, por eso es importante estar en este aniversario del Scudetto. Estoy muy feliz de estar aquí", sumó durante la jornada conmemorativa.

También dedicó un emotivo recuerdo al técnico de esa campaña, Sven-Göran Eriksson, que falleció en agosto de 2024: "Fue un entrenador muy importante para mí, para el equipo, para la ciudad. Con él ganamos el Scudetto, Copa de Italia, Recopa de Europa, Copa de Europa. Fue un gran entrenador, no solo para nosotros, también para su gente y su país".

"No es bonito que no esté aquí con nosotros. Fue tan importante para nosotros, también para mí, ya que me ayudó mucho cuando llegué. Es un poco triste , pero sabemos que definitivamente estará con nosotros y pudimos alegrarnos siempre cada día que estuvimos juntos", agregó.

En aquella gloriosa campaña 1999/2000 Marcelo Salas disputó 28 partidos en la Serie A y aportó 12 goles junto a una asistencia, siendo el máximo artillero del equipo. En tres temporadas con las "Aguilas" sumó 117 encuentros oficiales, 48 conquistas y 13 pases de gol.