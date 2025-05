Felipe Flores reveló que Matías Fernández chocó su vehículo cuando era juvenil

El delantero nacional Felipe Flores, quien actualmente milita en San Luis de Quillota, recordó en una reciente entrevista un desconocido episodio de sus inicios en Colo Colo, la cual involucró también a Matías Fernández.

"Iba en auto al Monumental y Matías estaba aprendiendo a manejar. Después de comer, él me pedía que le prestara el auto para darse unas vueltas, que normalmente eran 5 o 7 minutos. Se daba su vuelta y volvía", comenzó detallando a TNT Sports.

Tras esto, Flores reveló: "Una vez pasaron 20 o 30 minutos y Matías no llegaba. Salí a verlo a la esquina y había chocado con otro auto".

"Le dije a Matías '¿qué te pasó?', y él me respondió 'me pasé un signo pare, pero estoy bien'. El auto era un desastre. 'Felipe, disculpa', me dijo y yo le contesté que estuviera tranquilo", complementó el ariete.

Finalmente, el delantero de 38 años comentó que Iván Zamorano también estuvo involucrado al oficiar como representante de "Matigol": "Llamé y le dije 'Iván, Matías me chocó el Mercedes Benz, así que me tienes que pagar uno igual'".

No obstante, el jugador aclaró entre risas: "El auto era un Toyota Tercel. En el momento del choque, nos asustamos, pero ahora lo cuento como anécdota. Iván respondió por todo".