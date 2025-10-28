Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mauricio Isla

Mauricio Isla denunció robo sufrido en el Barrio Italia tras empate ante Limache

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Finalmente los documentos del exseleccionado fueron encontrados en Recoleta.

Mauricio Isla denunció robo sufrido en el Barrio Italia tras empate ante Limache
En portada

El lateral diestro de Colo Colo Mauricio Isla sufrió un robo en el Barrio Italia, lugar al que llegó luego del empate que lamentó el cuadro albo ante Deportes Limache en el Estadio Nacional por la fecha 25 de la Liga de Primera.

El bicampeón de América con la Selección chilena denunció el robo a través de sus redes sociales.

El defensa publicó en una historia de Instagram una imagen en la que se aprecia su vehículo con un vidrio roto y escribió: "Me robaron en Barrio Italia, Providencia. Por favor, si saben de algo, ofrecemos recompensa por el carnet y la licencia", manifestó.

En tanto, durante la mañana de este martes el zaguero subió otra historia para informar que sus documentos personales fueron encontrados.

"Quiero agradecer a toda la gente que se preocupó anoche por el robo que tuve en mi auto. Mi novia y yo estamos muy bien. A las 05:00 de la mañana aparecieron mis documentos botados en Recoleta. Gracias por la preocupación", sostuvo.

Las + leídas
En portada