Pinilla hizo dura confesión sobre su depresión: Llegué a momentos en que quise quitarme la vida

Mauricio Pinilla, histórico exdelantero de La Roja, realizó una dura confesión sobre su lucha con la depresión, asegurando que incluso pensó en terminar con su vida.

"Estuve con una depre súper grande, con crisis de pánico. Entraba al estudio (a trabajar) y me bajaba la crisis de pánico y no podía trabajar. Se me aceleraba el corazón", relató "Pinigol" en el programa Sin Editar de Pamela Díaz, en Youtube.

Pinilla también contó como le afectó la crisis familiar que tuvo tras el quiebre con Gisella Gallardo, las adicciones y el alejamiento de sus hijos.

"Se me juntó todo. Estuve haciendo cosas que no tenía que hacer, me aislé, me encerré con mi mamá que tenía cáncer de laringe, no salía, no hacía vida social. Me ponía a chupar solo en la casa", recordó.

"Lloré un montón, sufría porque estaba perdiendo mi vida. Me veía lejos de los niños, no me pescaban, yo no los pescaba a ellos, no tenía contacto físico con ellos. Me estaba volviendo loco", agregó.

Finalmente, señaló que "lo sufrí mucho, llegué a momentos en que quise quitarme la vida. Un día dije, 'quiero recuperar a mi familia, quiero recuperar a mis cabros chicos, quiero dar vuelta la página' y me pagué el tratamiento".

Pinilla, de 41 años, se retiró del fútbol en febrero de 2021 tras una lesión crónica en la rodilla, vistiendo los colores de Coquimbo Unido.

Actualmente, el exariete, formado en Universidad de Chile y bicampeón de América con La Roja, se desempeña como comentarista deportivo.