Gol de Messi fue insuficiente en derrota de Inter Miami ante Nashville

Un espectacular gol de Lionel Messi en el último minuto no fue suficiente para Inter Miami, que cayó por 2-1 en su visita a Nashville. Con este resultado, el equipo local igualó la serie de primera ronda de los "play-offs" de la MLS a un triunfo por lado y forzó un tercer y definitivo encuentro que se jugará el próximo fin de semana en Miami.

El conjunto local se hizo fuerte en el Geodis Park y se adelantó en el marcador gracias a un gol de penal de Sam Surridge y a un tanto de Josh Bauer, quien aprovechó un rebote en el área. Inter Miami tuvo varias oportunidades para descontar, incluyendo un remate al poste de Luis Suárez en la primera mitad, pero se encontró con una sólida defensa rival.

El descuento llegó recién en el minuto 90, cuando Messi, en la primera ocasión clara que tuvo, firmó una obra de arte con un potente zurdazo que se coló por el primer poste. Fue el tercer gol del astro argentino en estos play-offs y su gol número 40 del año, una temporada en la que además fue el máximo artillero de la MLS con 29 dianas.

Este resultado trae malos recuerdos a la memoria de Inter Miami, que la temporada pasada, con Gerardo Martino en el banco, vivió una situación similar. En aquella ocasión también ganó el primer partido en casa, perdió el segundo como visitante ante Atlanta United y terminó siendo eliminado en el duelo decisivo disputado en el Chase Stadium.