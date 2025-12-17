Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

Inter Miami oficializó la renovación de Luis Suárez por un año más

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero uruguayo, de 38 años, extendió su vínculo hasta el final de la próxima temporada. El club valoró su "vasta experiencia" en un 2025 donde se coronaron campeones de la MLS Cup, a pesar de las polémicas disciplinarias del "Pistolero".

Inter Miami oficializó la renovación de Luis Suárez por un año más
Inter Miami aseguró la continuidad de una de sus máximas figuras. El club estadounidense anunció este miércoles la renovación de Luis Suárez, quien seguirá vistiendo la camiseta rosa hasta el final de la próxima temporada. De esta manera, el charrúa mantendrá su sociedad en ataque junto a Lionel Messi por un año más.

"La vasta experiencia y liderazgo del delantero fueron cruciales para que Inter Miami consiguiera su tercer y cuarto título al ganar el Campeonato de la Conferencia Este y la Copa MLS", destacó la institución a través de un comunicado oficial. El contrato del atacante finalizaba al cierre de 2025 y las negociaciones llegaron a buen puerto.

Durante la última campaña, el "Pistolero" registró números importantes a pesar de sus 38 años. Disputó 50 partidos en todas las competiciones, anotando 17 goles y repartiendo 17 asistencias. Sin embargo, su protagonismo decayó en la recta final, comenzando desde el banco de suplentes en los partidos decisivos de los play-offs.

Goles y conducta polémica

El año de Suárez no estuvo exento de controversias. El exjugador de Gremio se perdió varios encuentros por sanciones disciplinarias severas: Recibió nueve fechas de castigo en agosto por escupir a un miembro del cuerpo técnico de Seattle Sounders y fue suspendido en noviembre por agredir a un rival en la postemporada.

Pese a estos incidentes y a los problemas físicos recurrentes, el club apostó por su vigencia goleadora, que acumula 42 tantos en dos temporadas. La firma del uruguayo se suma a la reciente contratación del lateral español Sergio Reguilón, conformando un plantel estelar para el 2026.

