Los Angeles FC presentó a Son Heung-min como fichaje estrella: "Estoy aquí para ganar"

Los Angeles FC (LAFC) presentó este miércoles a Son Heung-min como nuevo jugador, en un acto en el que el delantero surcoreano reconoció que la MLS no era su "primera opción" pero dejó claro que llega al club "para ganar".

"No estoy aquí solo por estar. Estoy aquí para ganar. Voy a dar lo mejor de mí y definitivamente les voy a mostrar algo emocionante", aseguró Son, que este mismo miércoles se despidió del Tottenham, donde ha militado durante 10 temporadas.

Aunque LAFC no ha hecho públicas las cifras de la operación, según medios estadounidenses, Son, que firma hasta 2027, se ha convertido en el fichaje más caro de la historia de la MLS con un traspaso que ronda los 26 millones de dólares.

El delantero surcoreano reconoció durante la presentación que LAFC no era su primera opción al dejar la Premier League, pero que una llamada con el copresidente y director general del club, el exfutbolista John Thorrington, le hizo cambiar de opinión.

"Si soy honesto, no era mi primera opción. Pero fue la primera llamada que recibí cuando terminó mi temporada. Me hizo cambiar de opinión, me cambió el corazón, me cambió la forma de pensar. Me mostró el destino al que debía ir, y miren, ahora estoy aquí", reconoció.

También influyó que el guardameta francés Hugo Lloris, excapitán de Tottenham con el que Son compartió 8 temporadas, milite en LAFC.

Son, de hecho, añade su nombre a una lista de estrellas internacionales que han militado en LAFC, como el galés Gareth Bale, el italiano Giorgio Chiellini, el francés Olivier Giroud o el propio Lloris.

"Dejar el club en el que estuve la mayor parte de los últimos diez años fue, obviamente, muy emotivo, porque lo di todo. Siento que, en lo más profundo de mí, me sentía vacío, porque también sentía que ya lo había entregado todo", dijo Son.

"Y entonces sentí que necesitaba un nuevo capítulo, un nuevo reto, y por eso elegí venir a LAFC. Obviamente, podemos decir que soy mayor, pero todavía tengo buen físico, buenas piernas y creo que conservo una buena calidad. Y, por supuesto, estoy aquí para rendir", añadió.

Son ya presenció este martes desde la grada del BMO Stadium el partido de Leagues Cup que LAFC ganó por 2-1 a Tigres UANL y dijo que trabajará para estar pronto listo para debutar.

"Ayer estuve en el estadio viendo cómo apoyaban como locos. Fue una locura. Solo quería saltar al campo y mostrar lo que puedo hacer", dijo.

Son Heung-Min is Black & Gold.



Son Heung-Min signs for #LAFC from Tottenham Hotspur on a permanent transfer through 2027 with options through June 2029. — LAFC (@LAFC) August 6, 2025