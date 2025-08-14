Marcelo Morales sufrió duro revés por insólito castigo en NY Red Bulls

Luego de brillar en un duelo de la Leagues Cup, el chileno Marcelo Morales vivió una insólita situación que le hizo perder terreno en la consideración del técnico de NY Red Bulls, Sandro Schwartz.

El jugador formado en Universidad de Chile había sido titular ante Juárez, duelo donde aportó una asistencia y marcó uno de los penales de la definición, pero luego de eso vino un giro.

Esto porque el defensor quedó al margen de la citación para el encuentro de ayer miércoles ante Real Salt Lake por la MLS luego de que el entrenador alemán tomara la decisión tras un atraso de Morales a una práctica.

El nacional llegó una hora tarde a la práctica, lo que terminó siendo clave en la decisión del DT.

Su equipo terminó perdiendo por 3-2 ante Philadelphia Union y ahora quedará el duelo de este sábado ante el mismo equipo para saber si Morales retoma las citaciones.