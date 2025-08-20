MLS autorizó una bandera palestina en estadio de Columbus Crew tras el fichaje de Abou Ali

La MLS permitirá que Columbus Crew exhiba una bandera de Palestina en su estadio para representar a su nuevo jugador, Wessam Abou Ali, según informaron a la agencia EFE fuentes de la liga.

En octubre de 2023, poco después del inicio de la guerra en Gaza, la MLS prohibió la exhibición de banderas nacionales en los estadios que no hubieran estado presentes previamente de forma habitual, incluida la de Palestina.

El fichaje estrella del delantero Abou Ali, seleccionado palestino y procedente de Al-Ahly tras el Mundial de Clubes por 7,5 millones de dólares, llevó al club, por pedido de la barra Nordecke, a solicitar a la liga una excepción a la norma.

En respuesta, la MLS autorizó "instalar una bandera de cada país que represente a la selección nacional absoluta o al país de nacimiento de un jugador en la sección de aficionados del Lower.com Field para los partidos de local".

Sin embargo, fuentes de la liga detallaron que el uso de la bandera solo será en el estadio, por lo que "esta no es una excepción que permita a los hinchas ingresar al estadio con banderas de Palestina o banderas de los otros países representados en la nómina del club".

Abou Ali, nacido en Dinamarca, juega a nivel internacional bajo la nacionalidad Palestina: Ha marcado cuatro goles en 10 partidos con aquella selección.

Existe otra excepción en la MLS a su política de banderas y es la que otorgaron a Philadelphia Union para exhibir la de Israel en representación a su delantero Tai Baribo, internacional con ese país.